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Резонансные убийства могут спровоцировать волну насилия против бездомных в США

Весь мир
Резонансные убийства могут спровоцировать волну насилия против бездомных в США
Global Look Press  /  Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Вашингтон, 28 января. Несколько резонансных убийств, которые, как считается, были совершены бездомными, вызвали новую волну критики в адрес властей за неспособность справиться с проблемой бездомных.

Три резонансных убийства, совершенные за короткий срок в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, заставили многих вспомнить о проблеме бездомных.

Медсестра из Лос-Анджелеса 17 января была до смерти забита бродягой на автобусной остановке.

В тот же день в Нью-Йорке сотрудница консалтинговой фирмы погибла после того, как бездомный столкнул ее под колеса поезда в метро.

Два дня спустя бездомный мужчина зарезал 24-летнюю сотрудницу в одном из мебельных магазинов в Лос-Анджелесе.

Эти случаи не только заставили американцев вновь обратить внимание на проблему людей без определенного места жительства, но и вызвали опасения среди общественных организацией, занимающихся проблемами бездомности, связанные с возможной вспышкой насилия в отношении их подопечных.

Хайди Марстон, исполнительный директор Управления по делам бездомных Лос-Анджелеса, назвала убийства трагедиями. Но она сказала, что важно не обвинять все бездомное сообщество в насилии и не связывать эпидемию бездомности с нападениями.

«Это не приведет к правосудию для жертв этих преступлений», — говорит она.

Юридический директор Национального юридического центра по бездомности Эрик Тарс считает, что к росту агрессии среди живущих на улице американцев ведут предубеждения и стигматизация, которые царят в обществе.

«Отношение к ним как к людям, которых мы должны бояться, а не испытывать к ним сострадание, фактически настраивает их на преступления на почве ненависти, насилие и агрессивное поведение», — считает он.

Нью-Йорк выводит полицию на борьбу с преступностью и бездомными в метро
pixabay.com /

Тарс и другие эксперты утверждают, что у бездомного гораздо больше шансов стать жертвой насилия, особенно нападения со смертельным исходом, чем у преступника. Данные, подтверждающие это, неоднородны, потому что часто полицейские управления не включают в свои отчеты, является ли человек бездомным.

В Лос-Анджелесе бездомное население оценивается в 40 тысяч человек, или 1% от количества жителей города. В прошлом году бездомные были подозреваемыми в 43 из 397 убийств в городе, что составляет почти 11%. В то же время они более чем в два раза чаще становились жертвами преступлений — 90 погибших, почти 23%. В 27 случаях убийств бездомные были и жертвами, и предполагаемыми преступниками.

Согласно данным полиции Лос-Анджелеса, за последние пять лет процент убийств, в которых подозревался бездомный, колебался от 6,5% до 12,9%. Тем не менее, частота случаев, когда бездомный был убит, составила 10% в 2017 году и с тех пор растет с каждым годом. Правозащитники говорят, что смерть бездомного редко становится предметом полноценного расследования.

Кроме того, значительная часть живущих на улице людей страдает от различного рода психических проблем, наркотической зависимости и других расстройств личности. Проведенная в нескольких штатах «реформа» медицины привела к тому, что постояльцы специализированных медицинских учреждений были выставлены под открытой небо.

Лос-Анджелес может объявить режим ЧП из-за огромного количества бездомных
wikipedia.org / Graywalls / CC BY-SA 4.0

Согласно официальной статистике, четверть из примерно 580 тысяч бездомных США проживает в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. В Калифорнии 160 000 человек остаются бездомными, несмотря на беспрецедентные расходы, направленные на то, чтобы убрать людей с улиц. Губернатор Гэвин Ньюсом предложил выделить дополнительные 2 миллиарда долларов помимо 12 миллиардов, которые были потрачены на ликвидацию бездомности в прошлом году.

Проблема бездомных в Калифорнии существенно усугубилась в последние несколько лет. Это связано как с рекордно высокими ценами на покупку и аренду жилья, так и с пандемией коронавируса, которая оставила тысячи людей без средств к существованию. В результате этого тысячи людей пополнили армию бездомных штата. Эти же тенденции были характерны и для Соединенных Штатов в целом.

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