Ливийская армия ликвидировала 23 боевика ИГ на юге страны

Бенгази, 28 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала более 20 боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 (ИГ1) в ходе боестолкновений на юге страны. Об этом объявил глава управления по поддержанию морального духа, генерал-майор Халид аль-Махджуб на своей странице в Facebook.

По его словам, вооруженные силы накануне завершили операцию против террористической группировки в районе Джебель Асида, расположенном к югу от поселения Аль-Катрун в провинции Феццан.

«В результате столкновений убиты 23 боевика ИГ, четверо из них взорвали себя перед арестом», — заявил Халид аль-Махджуб.

Премьер-министр нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба приветствовал успешное проведение операции на юге. Он отметил участие министерства внутренних дел и поддерживающих его сил в противостоянии экстремистским и террористическим организациям по всей стране.

أترحم على شهداء الوطن الذين ارتقوا إلى بارئهم أثناء محاربتهم لتنظيم الدولة ببلدية القطرون. وأحيي جهود وزارة الداخلية والقوات المساندة لها على قيامهم بواجبهم.

نعم لمكافحة الإرهاب بكل صوره — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 27, 2022

Халид аль-Махджуб раскритиковал заявления Дабибы, который решил присвоить ведомствам, подконтрольных кабмину, чужие подвиги. По словам генерала, ликвидация терроризма в южном регионе является заслугой исключительно солдат и офицеров армии.

Ранее представитель ЛНА объявил о гибели двоих радикалов во время операции по обеспечению безопасности к востоку от Аль-Катруна. Военные намерены продолжать действия до тех пор, пока не удастся ликвидировать присутствие всех радикальных ячеек на юге страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.