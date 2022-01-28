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Ливийская армия ликвидировала 23 боевика ИГ на юге страны

Весь мир
Ливийская армия ликвидировала 23 боевика ИГ на юге страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Бенгази, 28 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала более 20 боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 (ИГ1) в ходе боестолкновений на юге страны. Об этом объявил глава управления по поддержанию морального духа, генерал-майор Халид аль-Махджуб на своей странице в Facebook.

По его словам, вооруженные силы накануне завершили операцию против террористической группировки в районе Джебель Асида, расположенном к югу от поселения Аль-Катрун в провинции Феццан.

«В результате столкновений убиты 23 боевика ИГ, четверо из них взорвали себя перед арестом», — заявил Халид аль-Махджуб.

Премьер-министр нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба приветствовал успешное проведение операции на юге. Он отметил участие министерства внутренних дел и поддерживающих его сил в противостоянии экстремистским и террористическим организациям по всей стране.

Халид аль-Махджуб раскритиковал заявления Дабибы, который решил присвоить ведомствам, подконтрольных кабмину, чужие подвиги. По словам генерала, ликвидация терроризма в южном регионе является заслугой исключительно солдат и офицеров армии.

Ранее представитель ЛНА объявил о гибели двоих радикалов во время операции по обеспечению безопасности к востоку от Аль-Катруна. Военные намерены продолжать действия до тех пор, пока не удастся ликвидировать присутствие всех радикальных ячеек на юге страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг ливия лна
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