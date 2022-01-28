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Политолог Межевич: США в случае конфликта не смогут помешать атомным подлодкам ВМФ РФ

  /   Обновлено: 28 января 2022 14:04
Пресс-центр
Политолог Межевич: США в случае конфликта не смогут помешать атомным подлодкам ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 января. Соединенные Штаты значительно отстают от России в сфере стратегических вооружений, поэтому в случае конфликта американская сторона не сможет помешать атомным подлодкам ВМФ РФ, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

На эту тему он высказался в эфире пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». Мероприятие посвящено обсуждению важных политических событий, произошедших за эту неделю.

Политолог Николай Межевич порассуждал о том, возможен ли новый Карибский кризис и необходимо ли ВС РФ размещать военные базы в Латинской Америке. По его словам, это развитие событий вполне возможно, но есть ряд нюансов.

«Карибский кризис развивался при ситуации абсолютного отставания СССР в ядерном оружии и средствах доставки. То есть тогда была ситуация, при которой в реальном конфликте наши шансы были близки к нулю и только низкий порог восприятия опасности у США нам помог. Игра удалась», — пояснил он.

Политолог уточнил, что Советский Союз отправлял на Кубу дизельные подлодки, поскольку атомные субмарины тогда еще были не совершенны. Сейчас ситуация совершенно иная, преимущество на стороне РФ.

«Я бы не очень хотел смотреть, как США будут препятствовать прорыву водных сил, непосредственно ракетных подводных лодок. Что делать с гиперзвуковым оружием, которое в принципе достигает США и отсюда, с самых что ни на есть сибирских лесов?» — заявил Межевич.

Россия превосходит США по стратегическому вооружению, но незначительно уступает в обычном. Однако в ситуации глобального конфликта обычное оружие станет бесполезным.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что освоение новейшего вооружения должно стать приоритетом Вооруженных сил России.

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Все новости / Пресс-центр / Политолог Межевич: США в случае конфликта не смогут помешать атомным подлодкам ВМФ РФ
россия сша вооружение противостояние
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