Берлин, 28 января. Германия решила прекратить субсидировать строительство энергоэффективных квартир. По данным Федеральной ассоциации немецких жилищных и риелторских компаний (GdW), это серьезное препятствие для строительства 80 тысяч квартир, сообщает Spiegel.

Гендиректор GdW Ингеборга Эссер считает, что снижение арендной платы за социальное жилье в Германии возможно только в одном случае — субсидии будут сохранены. Без субсидий квартиры в ФРГ придется строить по более низким энергетическим стандартам. Это не отвечает климатическим целям и планам правительства Германии.

Прежнее руководство ФРГ решило к концу февраля 2022 года прекратить субсидировать строительство домов по типовым программам энергоэффективности. Госбанк KfW в ноябре 2021 года получил огромное количество заявок на получение госпомощи. Их было гораздо больше, чем средств, выделенных на эти цели. В связи с этим министр экономики Роберт Хабек заявил о прекращении выдачи всех возможных субсидий.

Строительные организации пытаются опротестовать это решение. Без субсидий арендная плата на соцжилье в ФРГ вырастет на 1,5 евро за кв.м. Отказ от субсидий ставит под удар планы Германии строить по 400 тысяч квартир в год, эффективных в климатическом плане.

Россияне, ранее уезжавшие жить в Германию, стали возвращаться на родину, поскольку условия жизни в ФРГ оказались далеки от идеальных.