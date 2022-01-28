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Экономический форум для женщин-предпринимателей впервые прошел в Ливии

Весь мир
Экономический форум для женщин-предпринимателей впервые прошел в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 28 января. В Ливии прошел первый экономический форум для женщин-предпринимателей. Об этом сообщило Министерство экономики и торговли Правительства национального единства (ПНЕ).

Согласно заявлению пресс-службы, мероприятие организовано местной структурой женщин-специалистов при поддержке министерства. На открытии присутствовал глава ведомства Мухаммад аль-Хувейдж. Он также посетил выставку «Сделано в Ливии ливийскими руками» на полях форума.

Чиновник подчеркнул важность работы по укреплению роли женщин-предпринимателей в малом и среднем бизнесе. Руководство страны планирует создавать центры, заниматься поиском возможностей на зарубежных рынках, а также источников финансирования для стартапов.

Ранее министерство торговли и промышленности Египта объявило, что объем экспорта на ливийский рынок за 2021 год вырос на 64,5%. Каир намерен увеличить товарооборот с соседним государством на следующем этапе.

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ливия
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