Экс-супруг Ани Лорак отреагировал на критику в адрес его невесты

Киев, 28 января. Экс-супруг певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу ответил комментаторам, критикующим его новую невесту Лилию. Предприниматель встал на защиту своей возлюбленной.

Бывший муж артистки опубликовал серию романтических снимков с невестой на своей странице в Instagram. На фотографиях Налчаджиоглу позирует вместе с избранницей у моря, держась с ней за руки и обнимаясь. Бизнесмен отметил, что кадры были сделаны в Танзании.

Однако пост со снимками невесты предпринимателя вызвал волну критики в адрес девушки. Пользователи соцсети принялись сравнивать возлюбленную экс-супруга Ани Лорак с певицей, отдавая при этом предпочтение артистке.

«Все равно Ани лучше!»; «Ани лучше, а ты — бабник»; «Как неприятно! Игра в любовь»; «Тебя бы никто не знал бы без Ани Лорак. На чужом несчастье счастья не построишь. Разрушила семью, бумеранг еще никто не отменял. Ани Лорак лучше всех. Она даже близко не стоит», — возмутились подписчики.

Prt Scr instagram.com / @muratnalca

Налчаджиоглу отреагировал на критику под публикацией. Он призвал пользователей соцсети перестать комментировать чужую жизнь.

«Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите», — подчеркнул бывший муж Ани Лорак.

Подписчики уже не в первый раз сравнивают невесту бизнесмена с его бывшей женой. Комментаторы иногда выражают сожаление, что предприниматель не остался с певицей.