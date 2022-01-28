Песков ответил на шутку Нуланд о прокачке водки через «Северный поток — 2»

Москва, 28 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал шутку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о газопроводе «Северный поток — 2».

Нуланд высказалась о проекте во время брифинга. Один из журналистов скала, что «Северный поток — 2» готов к прокачке чего угодно: «газа, оливкового масла или водки».

«Водка — это было бы хорошо», — ответила замгоссекретаря США.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать высказывание Нуланд. Он ответил, что «пусть они лучше шутят», чем обостряют ситуацию в Евросоюзе.

«Северный поток — 2» уже полностью готов к запуску. Он ожидает сертификации, чтобы начать поставлять газ из России в Германию.

Ранее Виктория Нуланд пригрозила «остановить» газопровод из-за ситуации на Украине.