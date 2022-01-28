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Режиссер «Двенадцатой ночи» готовит иск к Олегу Меньшикову

  /   Обновлено: 28 января 2022 14:16
Общество
Режиссер «Двенадцатой ночи» готовит иск к Олегу Меньшикову
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Театральный режиссер Олег Долин, обвинивший художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова в воровстве спектакля «Двенадцатая ночь», по данным источника ФАН, ведет работу с юристами. Скандал набирает обороты и разделил театр в очередной раз на два лагеря. На стороне Меньшикова — молодые актеры, в том числе и занятые в спектакле. Долина поддерживают сокращенные худруком артисты.

Скандал разразился два дня назад, когда Долин, приглашенный для постановки спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно», выложил гневный пост в соцсети.

«Уважаемый Олег Евгеньевич!  — написал Олег Долин. — Я принял решение написать открытое письмо, поскольку вы так и не нашли времени для встречи и разговора со мной. Кроме того, предстоящая премьера спектакля «Двенадцатая ночь» в театре имени Ермоловой и мое прямое отношение к спектаклю требуют открытого выяснения того, что произошло. 

По непонятным мне до конца мотивам я был отстранен вами (художественным руководителем театра) от работы. Отстранен на самой что ни на есть финишной прямой, когда спектакль был практически готов. Спектакль, который я придумал и отрепетировал».

Долин обвинил Меньшикова, что тот просто устроил «рейдерский захват» и хочет выпустить чужой спектакль под своим имением. Более того — Долин сообщил, что не получил даже аванса за постановку.

Меньшиков в свою очередь выложил видеоответ, где сообщил, что Долин провалил постановку и сейчас Олег Евгеньевич со своей командой пытаются спасти ее. А кроме того, со слов худрука, театр имени Ермоловой терпит убытки из-за «Двенадцатой ночи» в 32 млн рублей. 

Спектакль действительно дорогой. В нем заняты лучшие актеры театра: сам Олег Меньшиков играет герцога Иллирийского, Орсино, роль Себастьяна досталась Александру Петрову. На роль Виолы пригласили дорогую актрису Александру Бортич: только с ней заключен контракт на 1,6 млн рублей.

С самим Долиным заключен контракт на сумму порядка 1,5 млн рублей. Но он был расторгнут еще в декабре прошлого года. Почему Долин опубликовал письмо только сейчас, он не комментирует.

В анонсе премьеры пока не указан никакой постановщик, режиссер, только автор пьесы — Уильям Шекспир. Поэтому говорить о том, под чьим именем выйдет «Двенадцатая ночь», пока рано.

Напомним, в прошлом году в суд обратились порядка 15 актеров театра имени Ермоловой, которые не согласны со своим сокращением. Руководство театра же сослалось на то, что многие из уволенных не были задействованы в репертуаре.

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долина меньшиков театр имени ермоловой двенадцатая ночь
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