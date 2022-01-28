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Академик Межевич назвал Китай и Белоруссию внешнеполитическими союзниками России

  /   Обновлено: 28 января 2022 13:34
Пресс-центр
Академик Межевич назвал Китай и Белоруссию внешнеполитическими союзниками России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 28 января. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич уверен, что Китай и Белоруссия являются надежными союзниками РФ на международной арене.

Руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН Николай Межевич в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», ответил на вопрос — по-прежнему ли главными союзниками России являются армия и флот.

«У нас есть союзники, например Республика Беларусь, положение у нее точно такое же. Надо понимать, что это отдельное государство, но надо понимать и другое — элиты в случае поражения России будут в лучшем случае расстреляны, в худшем случае — просто съедены своей оппозицией», — объяснил Межевич.

Академик подчеркнул, что союзники РФ есть и на Украине, однако они вынуждены молчать. В свою очередь Китай является стратегическим партнером России на многолетнюю перспективу. Москва и Пекин совместно противостоят геополитическому нажиму Запада, резюмировал Межевич.

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