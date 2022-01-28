Глава МИД РФ о расследовании убийства журналистов в ЦАР: мы хотим добиться истины

Москва, 28 января. Российская Федерация добьется истины в установлении ответственных за убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на территории Центральноафриканской Республики в 2018 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы уже запросили правительство ЦАР в очередной раз, когда появилась новая информация про группировку 3R. Мы доведем это расследование до конца настолько, насколько у нас хватит возможностей, потому что именно правительство занимается этим. Но подчеркну еще раз — мы хотим добиться истины», — сообщил дипломат.

В то же время Сергей Лавров обратился к журналистам, работающим в горячих точках и в зонах повышенного риска, с просьбой обращаться в консульские отделы и посольства России.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

«Если вы нам не доверяете как министерству, я не могу вас заставить, но ради вашей же безопасности — ставьте нас в известность. Это поможет», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Однако эта версия далеко не нова и ранее озвучивалась сотрудниками центральноафриканского новостного портала Bangui Matin.