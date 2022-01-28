Как Муктада ас-Садр формирует новую шиитскую коалицию в парламенте Ирака

Муктада ас-Садр, возглавляющий шиитский блок «Ас-Сайрун», получивший больше всех мест в парламенте по итогам недавних выборов, продолжает работу над объединением фракций страны в правящую коалицию. Однако за месяц с момента официального утверждения итогов плебисцита он не достиг поставленной цели.

Недавно политик посетил Багдад, что вызвало много вопросов — в чем именно заключалась задача его визита не было оглашено. Местные источники полагают, что эта поездка была направлена именно на поиск компромисса с противостоящими его инициативам силами.

Формирование единого союза партий необходимо для обеспечения эффективной работы парламента, поскольку ни одно политическое объединение Ирака в результате выборов не получило большинства. Ввиду разобщенности и отличии идеологий действующих в республике фракций это может обернуться полным параличом власти и неспособностью законодателей принять какое-либо решение.

Несостоявшиеся переговоры

Для создания коалиции Муктаду ас-Садру необходимо заручиться поддержкой Координационной структуры, состоящей из других шиитских партий, ранее сопротивлявшихся его успехам на выборах и стремившимся судебным путем оспорить результаты плебисцита, лишившего их значительной части мест в парламенте.

Федеральное агентство новостей /

По версии издания Shafaq News, поездка лидера «Ас-Сайруна» в Багдад могла быть организована ради переговоров с противостоящими его начинаниям деятелями, однако он покинул столицу, так и не встретившись с ними.

В то же время представители входящего в координационный совет объединения «Аль-Фатх» отмечают, что инициатив по организации визита Ас-Садра в офис партии не поступало.

Необъявленный визит

Также есть данные, что еще во вторник в Ирак приехал командующий силами «Аль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Исмаил Каани.

Местные источники полагают, что он намерен встретиться с Ас-Садром, чтобы обсудить вопрос объединения позиций шиитов и формирование правительства, которое сплотит все иракские партии, включая коалицию «Государство закона», возглавляемую Нури аль-Малики.

Тем не менее ранее Ас-Садр заявлял о том, что не намерен работать вместе с этим деятелем. В одном из интервью он рассказывал, что предлагал главе альянса «Аль-Фатх» Хади аль-Амери и лидеру блока «Аль-Ватан» Фалиху аль-Файяду войти в так называемое правительство национального большинства, представленного преимущественно шиитами, но без Аль-Малики. Они отказались.

"Sadr has offered the interior ministry to Fatah Alliance, led by Hadi Al-Amiri, in return for excluding Nouri al-Maliki's State of Law from participating in the government." https://t.co/jHGeOlup41 — Kurdistan 24 English (@K24English) January 27, 2022

Ас-Садр подчеркнул, что члены объединения шиитских партий также отвергают предложенную им программу наведения порядка в государстве.

«В настоящее время структура отвергла борьбу с коррупцией. Один из ее лидеров сказал, что из-за этого тюрьмы будут переполнены», — заявил глава «Ас-Сайруна».

Также сомнения в версии о переговорах с генералом КСИР вызывает то обстоятельство, что Ас-Садр придерживается позиции противостояния иностранному влиянию на Ирак. И касается это не только западных стран, но и Ирана, связи с которым имеют противоборствующие ему партии.

Однако блок «Ас-Сайрун» также как и они является шиитским, а его лидер заявляет о намерениях создать правительство, отражающее суть иракского общества — с преобладанием шиитских деятелей. Именно это и подталкивает его к поиску компромисса с конкурентами из Координационной структуры ради создания нового правящего блока.

Решающие назначения

Ранее парламент все же сумел определить спикера законодательного органа. Впрочем, в данном случае обошлось без сюрпризов — им стал Мухаммад аль-Халбуси, занимавший данную должность до этого. Тот факт, что этот пост вновь занял суннитский политик, на первый взгляд, вызывает некоторые вопросы, однако это стало своего рода компромиссом на фоне ожесточенных дебатов конкурирующих шиитских объединений.

Уже 7 февраля парламент Ирака проведет голосование, чтобы узнать, кто станет преемником действующего президента республики Бархама Салеха. Определить кандидатуру будущего лидера должен парламент, так что разобщенность законодателей может внести дополнительные сложности в этот процесс.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Ameer Al Mohmmedaw / dpa / Noufal Ibrahim / Iraqi Parliament / Xinhua

Несмотря на то, что в Ираке большую власть предоставляет пост премьер-министра, должность президента является весьма важной и престижной, что заставляет различные фракции вступать в борьбу за выдвижение своего кандидата.

Так, например, недавно «Патриотический союз Курдистана» (ПСК), получивший по итогам последних выборов 18 мест в законодательном органе, одобрил выдвижение Бархама Салеха на второй срок. При этом ранее другие политические объединения заявляли о необходимости лишить деятеля его полномочий и не допускать до плебисцита из-за подозрений в коррупции.

В то же время «Демократическая партия Курдистана» (ДПК), получившая 31 мандат, предложила своего кандидата — Хошияра Зибари, члена политбюро данной фракции и бывшего министра финансов. Поскольку ДПК имеет больше мест в парламенте, шансы ее избранника несколько выше, однако итоговое решение все равно окажется за большинством. Поэтому блок Муктады ас-Садра имеет в этом вопросе заметное влияние.

Parliament to vote for a president o February 7thhttps://t.co/w3vcSUUwc1 — SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 27, 2022

Заключительный список, содержащий полный перечень всех кандидатов, избирком опубликует уже совсем скоро — 31 января. И не исключено, что это в итоге станет причиной новых разногласий в децентрализованном парламенте.

Однако пик наибольшего политического противостояния законодательных фракций скорее всего придется на момент определения главы правительства. Согласно иракской конституции, право на его выбор имеет крупнейший парламентский блок. Ас-Садр со своими союзниками в этом вопросе сейчас находится в противостоянии Координационной структуре — стороны внутреннего конфликта до сих пор не могут определить, кому из них достанется привилегия назначить председателя кабмина.

Iraqi parliament opened its first session with fist fight, total chaos inside parliament hall. #Iraq pic.twitter.com/ncWTaOI3T4 — ʀᴀᴠᴇᴇɴ ᴀᴜᴊᴍᴀʏᴀ (@raveenaujmaya) January 9, 2022

Народ недоволен чиновниками

Все эти политические события проходят на фоне массовых выступлений граждан, недовольных деятельностью существующего сейчас государственного аппарата. Они стремятся добиться справедливости для своих соотечественников, пострадавших в результате насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов на прошлых митингах.

Сейчас они требуют от властей снять с должности действующего главу полицейского управления региона, а также обеспечить лечение для получивших травмы граждан. В четверг демонстранты вышли на улицы административного центра провинции Ди-Кар и перекрыли ключевые дороги и мосты с помощью горящих шин.

Protestors block main streets and bridges in Dhi Qarhttps://t.co/TogXWHTx7j — SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 27, 2022

Однако это выступление — лишь одно из череды подобных. Даже парламентские выборы, изменившие расстановку политических сил в стране, были досрочными, и стали ответом на требования простых иракцев. Теперь же от властей ждут перемен, новых назначений и эффективной работы. Так что законодателям действительно нужно приложить усилия для того, чтобы найти между собой какой-то компромисс и приступить к реальным действиям.