Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 15:09
15:06
Политика
Имеют полное право: Белоруссия готова противостоять агрессии Запада вместе с Россией
15:04
Происшествия
Экс-полицейский отделался условным сроком за взятки на Апраксином дворе
15:04
Политика
Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
15:02
Экономика
Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
15:00
Армия
Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого
15:00
Общество
Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
14:57
Происшествия
Калининградцы хотели присвоить полмиллиона рублей под предлогом взятки ФСБ
14:56
Происшествия
Пять человек госпитализировали после взрыва снаряда времен ВОВ в Реже
14:51
Общество
В белгородской больнице у роженицы с двойней отказались принять роды
14:50
Политика
Лукашенко назвал себя сторонником концепции о двух президентских сроках
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Как Муктада ас-Садр формирует новую шиитскую коалицию в парламенте Ирака

Весь мир
Как Муктада ас-Садр формирует новую шиитскую коалицию в парламенте Ирака
Федеральное агентство новостей  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Муктада ас-Садр, возглавляющий шиитский блок «Ас-Сайрун», получивший больше всех мест в парламенте по итогам недавних выборов, продолжает работу над объединением фракций страны в правящую коалицию. Однако за месяц с момента официального утверждения итогов плебисцита он не достиг поставленной цели.

Недавно политик посетил Багдад, что вызвало много вопросов — в чем именно заключалась задача его визита не было оглашено. Местные источники полагают, что эта поездка была направлена именно на поиск компромисса с противостоящими его инициативам силами.

Формирование единого союза партий необходимо для обеспечения эффективной работы парламента, поскольку ни одно политическое объединение Ирака в результате выборов не получило большинства. Ввиду разобщенности и отличии идеологий действующих в республике фракций это может обернуться полным параличом власти и неспособностью законодателей принять какое-либо решение.

Несостоявшиеся переговоры

Для создания коалиции Муктаду ас-Садру необходимо заручиться поддержкой Координационной структуры, состоящей из других шиитских партий, ранее сопротивлявшихся его успехам на выборах и стремившимся судебным путем оспорить результаты плебисцита, лишившего их значительной части мест в парламенте.

Выборы в Ираке
Федеральное агентство новостей /

По версии издания Shafaq News, поездка лидера «Ас-Сайруна» в Багдад могла быть организована ради переговоров с противостоящими его начинаниям деятелями, однако он покинул столицу, так и не встретившись с ними.

В то же время представители входящего в координационный совет объединения «Аль-Фатх» отмечают, что инициатив по организации визита Ас-Садра в офис партии не поступало.

Необъявленный визит

Также есть данные, что еще во вторник в Ирак приехал командующий силами «Аль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Исмаил Каани.

Местные источники полагают, что он намерен встретиться с Ас-Садром, чтобы обсудить вопрос объединения позиций шиитов и формирование правительства, которое сплотит все иракские партии, включая коалицию «Государство закона», возглавляемую Нури аль-Малики.

Тем не менее ранее Ас-Садр заявлял о том, что не намерен работать вместе с этим деятелем. В одном из интервью он рассказывал, что предлагал главе альянса «Аль-Фатх» Хади аль-Амери и лидеру блока «Аль-Ватан» Фалиху аль-Файяду войти в так называемое правительство национального большинства, представленного преимущественно шиитами, но без Аль-Малики. Они отказались.

Ас-Садр подчеркнул, что члены объединения шиитских партий также отвергают предложенную им программу наведения порядка в государстве.

«В настоящее время структура отвергла борьбу с коррупцией. Один из ее лидеров сказал, что из-за этого тюрьмы будут переполнены»,заявил глава «Ас-Сайруна».

Также сомнения в версии о переговорах с генералом КСИР вызывает то обстоятельство, что Ас-Садр придерживается позиции противостояния иностранному влиянию на Ирак. И касается это не только западных стран, но и Ирана, связи с которым имеют противоборствующие ему партии.

Однако блок «Ас-Сайрун» также как и они является шиитским, а его лидер заявляет о намерениях создать правительство, отражающее суть иракского общества — с преобладанием шиитских деятелей. Именно это и подталкивает его к поиску компромисса с конкурентами из Координационной структуры ради создания нового правящего блока.

Решающие назначения

Ранее парламент все же сумел определить спикера законодательного органа. Впрочем, в данном случае обошлось без сюрпризов — им стал Мухаммад аль-Халбуси, занимавший данную должность до этого. Тот факт, что этот пост вновь занял суннитский политик, на первый взгляд, вызывает некоторые вопросы, однако это стало своего рода компромиссом на фоне ожесточенных дебатов конкурирующих шиитских объединений.

Уже 7 февраля парламент Ирака проведет голосование, чтобы узнать, кто станет преемником действующего президента республики Бархама Салеха. Определить кандидатуру будущего лидера должен парламент, так что разобщенность законодателей может внести дополнительные сложности в этот процесс.

Названы главные кандидаты на пост президента Ирака
Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Ameer Al Mohmmedaw / dpa / Noufal Ibrahim / Iraqi Parliament / Xinhua

Несмотря на то, что в Ираке большую власть предоставляет пост премьер-министра, должность президента является весьма важной и престижной, что заставляет различные фракции вступать в борьбу за выдвижение своего кандидата.

Так, например, недавно «Патриотический союз Курдистана» (ПСК), получивший по итогам последних выборов 18 мест в законодательном органе, одобрил выдвижение Бархама Салеха на второй срок. При этом ранее другие политические объединения заявляли о необходимости лишить деятеля его полномочий и не допускать до плебисцита из-за подозрений в коррупции.

В то же время «Демократическая партия Курдистана» (ДПК), получившая 31 мандат, предложила своего кандидата — Хошияра Зибари, члена политбюро данной фракции и бывшего министра финансов. Поскольку ДПК имеет больше мест в парламенте, шансы ее избранника несколько выше, однако итоговое решение все равно окажется за большинством. Поэтому блок Муктады ас-Садра имеет в этом вопросе заметное влияние.

Заключительный список, содержащий полный перечень всех кандидатов, избирком опубликует уже совсем скоро — 31 января. И не исключено, что это в итоге станет причиной новых разногласий в децентрализованном парламенте.

Однако пик наибольшего политического противостояния законодательных фракций скорее всего придется на момент определения главы правительства. Согласно иракской конституции, право на его выбор имеет крупнейший парламентский блок. Ас-Садр со своими союзниками в этом вопросе сейчас находится в противостоянии Координационной структуре — стороны внутреннего конфликта до сих пор не могут определить, кому из них достанется привилегия назначить председателя кабмина.

Народ недоволен чиновниками

Все эти политические события проходят на фоне массовых выступлений граждан, недовольных деятельностью существующего сейчас государственного аппарата. Они стремятся добиться справедливости для своих соотечественников, пострадавших в результате насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов на прошлых митингах.

Сейчас они требуют от властей снять с должности действующего главу полицейского управления региона, а также обеспечить лечение для получивших травмы граждан. В четверг демонстранты вышли на улицы административного центра провинции Ди-Кар и перекрыли ключевые дороги и мосты с помощью горящих шин.

Однако это выступление — лишь одно из череды подобных. Даже парламентские выборы, изменившие расстановку политических сил в стране, были досрочными, и стали ответом на требования простых иракцев. Теперь же от властей ждут перемен, новых назначений и эффективной работы. Так что законодателям действительно нужно приложить усилия для того, чтобы найти между собой какой-то компромисс и приступить к реальным действиям.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Как Муктада ас-Садр формирует новую шиитскую коалицию в парламенте Ирака
ирак багдад парламент шииты ас-садр
Комментировать