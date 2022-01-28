Зампред Совбеза РФ Медведев обозначил ключевые проблемы для развития страны

Москва, 28 января. Основными проблемами в России являются низкие доходы и бедность. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Угроза для российского государства заключается в том, что за этими факторами следуют и множество других серьезных вопросов: например, проблемы здоровья и преступности. Они исключают стабильное развитие государства.

Также не менее важными являются проблемы коррупции, технологического отставания и необходимости создания инновационной экономики.

«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — заявил Медведев в интервью РИА Новости и другим СМИ.