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Лукашенко: около двух миллионов белорусов должны уметь обращаться со стрелковым оружием

Армия
Лукашенко: около двух миллионов белорусов должны уметь обращаться со стрелковым оружием
Федеральное агентство новостей

Минск, 28 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от полутора до двух миллионов граждан страны должны уверенно обращаться с легким вооружением для защиты суверенитета и независимости.

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с посланием к Национальному собранию и народу страны. Он подчеркнул необходимость наличия у значительной части белорусского населения навыков использования стрелкового оружия.

«Основное оружие — стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы — мы должны иметь в достатке… Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться», — сказал Лукашенко.

По его словам, это необходимо для гарантированного отражения иностранной агрессии против Белоруссии. Ранее Лукашенко обвинил белорусскую оппозицию в намерении пригласить в страну силы НАТО.

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