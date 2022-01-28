Лукашенко: около двух миллионов белорусов должны уметь обращаться со стрелковым оружием

Минск, 28 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от полутора до двух миллионов граждан страны должны уверенно обращаться с легким вооружением для защиты суверенитета и независимости.

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с посланием к Национальному собранию и народу страны. Он подчеркнул необходимость наличия у значительной части белорусского населения навыков использования стрелкового оружия.

«Основное оружие — стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы — мы должны иметь в достатке… Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться», — сказал Лукашенко.

По его словам, это необходимо для гарантированного отражения иностранной агрессии против Белоруссии. Ранее Лукашенко обвинил белорусскую оппозицию в намерении пригласить в страну силы НАТО.