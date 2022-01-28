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Песков допустил обсуждение Путиным и Макроном ответа США по гарантиям безопасности

Политика
Песков допустил обсуждение Путиным и Макроном ответа США по гарантиям безопасности
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 января. Президент РФ Владимир Путин найдет форму и время, чтобы выразить свою позицию относительно ответа Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер может дать оценки ответу США по безопасности во время переговоров с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном 28 января.

Дмитрий Песков подчеркнул, что детального решения Путина насчет ответа по гарантиям безопасности пока нет.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали требования России по гарантиям безопасности. По его словам, США отказались менять стратегию военного расширения.

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Все новости / Политика / Песков допустил обсуждение Путиным и Макроном ответа США по гарантиям безопасности
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