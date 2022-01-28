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В Хакасии рабочий ремонтной мастерской распилил автомобиль клиента
Общество
В Хакасии рабочий ремонтной мастерской распилил автомобиль клиента
Невские Новости  / 

Абакан, 28 января. Хакасская полиция завершила расследование таинственной пропажи автомобиля, принадлежавшего жительнице Черногорска.

По данным пресс-службы УГИБДД Хакасии, следствие установило, что сотрудник ремонтной мастерской вместо того, чтобы выполнить ремонт автомобиля, распилил его болгаркой. Корпус он сдал в пункт приемки металла, а двигатель, капот и кресла продал. Вырученные от «ремонта» деньги специалист потратил на собственные нужды, сообщает «Хакасия».

Хозяйка машины оценила нанесенный ей ущерб в сумме 185 тысяч рублей. Полиция нашла и задержала ремонтника. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Ранее ФАН сообщал о приговоре суда в Челябинской области в отношении экс-главы Верхнеуральского отдела МВД по Челябинской области за присвоение бетонных плит. Преступника приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3,5 года.

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уголовное дело растрата присвоение
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