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Анна Семенович назвала сложными отношения с Романом Костомаровым

Общество
Анна Семенович назвала сложными отношения с Романом Костомаровым
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 28 января. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович назвала отношения с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым непростыми. Она объяснила, почему не смогла построить с ним гармоничные отношения.

Семенович и Костомаров выступали парой в фигурном катании, однако их союз был недолгим. Романтические отношения фигуристов тоже потерпели фиаско. И как уверяет артистка, построить гармоничные отношения со спортсменом у нее не получилось из-за страха, что Костомаров бросит ее.

Однако не только фобии мешали исполнительнице в амурных делах. Суровая реальность разрушила отношения пары, которые были весьма сложными.

«С Ромой у меня были очень непростые отношения. Мы очень сильно ругались. Нам было тяжело вместе ладить. У меня был тогда какой-то такой период невезения с мужчинами», — заявила Семенович в эфире программы «Судьба человека».

Артистка еще ни разу не была замужем. Она так и не встретила своего избранника. А в прошлом году, чтобы найти спутника жизни, объявила всероссийский кастинг мужей. Певица устраивала «быстрые свидания». По ее мнению, 70% людей после таких встреч находили свою любовь.

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отношения семенович костомаров
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