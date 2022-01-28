Путин подписал закон о доиндексации пенсионных выплат

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 на 8,6%, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кабинет министров России внес данную норму поправкой в принятый в первом чтении закон о социальной пенсии представителям народов Севера. По словам депутата Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии в стране после индексации составит 18,9 тысячи рублей.

Российские пенсионеры получат повышенные пенсии уже с 1 февраля. Индексация пройдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, поскольку в январе социальные выплаты были повышены на 5,9%. Следовательно, доплата является разницей между 5,9% и 8,6%.