Политконсультант Грановский назвал главную ошибку Украины в отношениях с Западом

Киев, 28 января. Украина совершила серьезную ошибку в отношениях с Западом, за что теперь ей приходится серьезно расплачиваться, в том числе и территориальной целостностью. Такое мнение высказал политический консультант Владимир Грановский.

Несмотря на то, что коллективный Запад на данный момент считается главным гарантом безопасности Украины, в действительности именно США, ЕС и Британия способствуют дальнейшей эскалации вокруг страны. Грановский уверен, что Киев сам виноват в сложившейся ситуации, так как фактически добровольно согласился стать оружием против России в руках Запада. Как считает эксперт, теперь США и Европа не позволят Украине так просто выйти из этого положения.

«Интерес США — максимально долго использовать Украину, как раздражающий фактор. Если мы сами добровольно согласились выполнять функцию проекта "антиРоссия", то кто теперь нас отпустит? Тем более, раз все было добровольно. То есть мы добровольно играем роль конфликтной территории», — заявил аналитик в интервью каналу «Наш».

Одним из наглядных показателей этого является тот факт, что Киев явно не собирается выполнять минские соглашения. При этом Запад хоть формально и поддерживает их реализацию, на самом деле, делает все, чтобы отложить этот момент.

«Если бы власти хотели реализовать минские соглашения, они бы проводили разъяснительную работу о том, что нам придется отказаться от унитарности, придется изменить конституцию, что ничего страшного в этом нет», — отмечает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Политический консультант напомнил, что именно Запад рекомендует Украине сохранять свою унитарность, хотя очевидно, что в таком формате говорить о реинтеграции Донбасса просто бессмысленно.

«Федерация, как форма управления государством, является прогрессивной формой. Например, федерация спасла Америку от раскола, спасла Великобританию от раскола, спасла Германию от раскола. Но почему-то на Западе нам этого не предлагают. Даже пугают этим и поддерживают нашу унитарность, которая привела к тому, что мы потеряли Крым и Донбасс», — говорит Грановский.

Также аналитик подчеркивает, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, прекрасно понимая, что это лишь ухудшает ее положение. При этом сам Киев добровольно соглашается на такую «помощь», продолжая быть пешкой в руках США и Европы.

«Украине они говорят, что дадут оружие. Зачем они дают оружие? Для войны с Россией? Они прекрасно знают, что даже если Украину насытить оружием, она все равно проиграет войну, учитывая, что сами страны Запада не будут участвовать в этом. Я знаю для чего это все: потому что их задача в том, чтобы сохранить точку напряжения на Украине», — уверен политический аналитик Владимир Грановский.

Известный украинский политолог Александр Лазарев ранее объяснил, какой неожиданный маневр Китая окончательно лишит Украину поддержки Соединенных Штатов.