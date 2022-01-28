Борис Корчевников поплакался Анне Семенович из-за проблем в личной жизни

Москва, 28 января. Телеведущий и актер Борис Корчевников пожаловался певице Анне Семенович, что никак не может устроить личную жизнь. Все отношения журналиста не приводят к свадьбе.

Корчевников, которому в этом году исполнится 40 лет, ни разу не вступал в брак. При этом ведущий неоднократно говорил о желании создать семью.

Журналист обсудил проблемы в личной жизни с Семенович, которая стала гостьей его передачи «Судьба человека». Корчевников отметил, что не виделся с экс-солисткой «Блестящих» несколько лет. При этом телеведущий внимательно следит за соцсетями исполнительницы.

«Вижу, что ты даешь советы, как устроить личную жизнь. Даже курс у тебя есть, чтобы роман завершился свадьбой», — обратился к певице журналист.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

По словам Корчевникова, ему понравилось, что Семенович делится такими рекомендациями. Однако у самого актера пока ничего не выходит в личной жизни.

«Даже за эти годы, что мы не виделись. Никакой мой роман свадьбой не завершился», — поплакался артистке ведущий «Судьбы человека».

Некоторые гости программы Бориса Корчевникова дают ему советы, касающиеся женитьбы. Например, телеведущая Ксения Стриж отмечала, что журналист подходит к вопросу свадьбы слишком серьезно.