Москва, 28 января. Популярный актер театра и кино Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Об обнаруженной инфекции он сообщил в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

Многие артисты не скрывают от поклонников и коллег, что их сразил коронавирус. Не стал исключением и Охлобыстин, известный зрителям по комедийному ситкому «Интерны».

«Уважаемые соратники по партии «Справедливая Россия — Патриоты России — За правду», я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сообщил 55-летний артист, являющийся сторонником партии, в своем видеообращении.

В России в пятницу был установлен новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, за сутки инфекцию выявили у более чем 98 тысяч человек.

На днях стало известно, что вирус был обнаружен у блогера Насти Ивлеевой. Звезда интернета думала, что у нее обычная простуда, однако результаты теста на коронавирус оказались положительными. Это второй раз, когда блогер болеет COVID-19.