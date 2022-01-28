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«Это будет их поражением»: Шахназаров назвал болевые точки Запада в борьбе против России
Политика
«Это будет их поражением»: Шахназаров назвал болевые точки Запада в борьбе против России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ни одно государство в мире не может ввести санкции, которые могут сломать такую страну, как Россия. Об этом заявил советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Введенные западными странами санкции, начиная с 2014 года, сделали Российскую Федерацию только сильнее, указал режиссер. Кроме того, как добавил Карен Шахназаров, в мире вообще не существует таких ограничений, которые могли бы нанести существенный вред такой большой и мощной стране, как Россия.

«Что касается санкций. Я уже озвучивал свою позицию: я считаю, что санкции — для нас благо. Если бы не они, то нам бы уже был конец. Помню, как все началось, помню, что у нас было до санкций. Да и вообще, нет таких санкций, которые могут сломать такую страну, как Россия. Они могут причинить неудобства, но не очень значительные. Я думаю они это прекрасно понимают», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Это будет их поражением»: Шахназаров назвал болевые точки Запада в борьбе против РФ
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Также Шахназаров назвал болевые точки Запада в борьбе против России. По его мнению, как только так называемые мировые страны поймут, что геополитическая борьба с РФ является бессмысленной, это и станет их поражением.

«В конечном счете, мне кажется, что сегодняшняя геополитическая борьба должна привести Запад к пониманию того, что она является бессмысленной. Но это будет их поражением. Это вопрос не сиюминутный, поскольку России тоже необходимо привести в порядок некоторые внутренние моменты: особенно в области информации, культуры и так далее», — резюмировал Карен Шахназаров.

Один звонок российского президента Владимира Путина на Кубу навел ужас на американцев. К такому выводу ранее пришли российские пользователи социальных сетей.

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санкции россия сша шахназаров
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