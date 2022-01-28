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Сергей Лавров вспомнил о предложении Джо Байдена помочь с реализацией Минских соглашений

Политика
Сергей Лавров вспомнил о предложении Джо Байдена помочь с реализацией Минских соглашений
mid.ru

Москва, 28 января. Американский лидер Джо Байден поднял вопрос Минских соглашений на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Об этом в беседе с журналистами радиостанций заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью дипломат вспомнил о предложении главы Белого дома помочь с реализацией минских договоренностей. По словам министра, Байден коснулся темы автономного статуса Донбасса.

«В июне, когда была встреча президентов Путина и Байдена в Женеве, президент Байден сам сказал, по собственной инициативе, что он хочет помочь выполнению минских договоренностей, включая, и он это понимает, необходимость предоставления соответствующего автономного статуса Донбассу. Там слово "автономный" даже прозвучало», — говорится в комментарии дипломата.

Ранее Лавров указал на использование Украины американскими властями. Министр считает, что в этот раз испугался даже официальный Киев.

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