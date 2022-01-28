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Европе грозят серьезные проблемы в случае введения санкций на экспорт нефти из России

Экономика
Европе грозят серьезные проблемы в случае введения санкций на экспорт нефти из России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Европа может столкнуться с серьезными проблемами, если решится ввести санкции против экспорта российской нефти. Такое мнение высказали в аналитической компании Vortexa.

Как отмечают эксперты, Евросоюзу за последние годы так и не удалось уменьшить зависимость от нефти из России. В связи с этим региону очень сложно будет найти альтернативу потерянным объемам топлива. Согласно среднему уровню 2021 года, получатели могут лишиться порядка 2,4 млн тонн сырья, если будут введены ограничения.

«Около 34% морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции», — отмечается в материалах компании.

Кроме того, Европа является крупнейшим потребителем российского дизельного топлива. Поэтому ей придется решать проблему нехватки 780 баррелей в сутки и этого ресурса.

Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов также и в газовой сфере. По данным Financial Times, ограничения будут введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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