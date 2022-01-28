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Лавров раскрыл информацию о визите сотрудников разведки США в больницу к Навальному

Политика
Лавров раскрыл информацию о визите сотрудников разведки США в больницу к Навальному
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Москва, 28 января. Сотрудники американской разведки посещали осужденного блогера Алексея Навального1 (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), когда тот проходил лечение в немецкой больнице. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

По словам главы внешнеполитического ведомства, у Запада нет никаких оснований говорить о причастности Москвы к инциденту с Навальным.

Сергей Лавров дает большое интервью четырем российским радиостанциям. Министр также прокомментировал вопрос о возможном введении санкций против России со стороны США. По его словам, возможное внедрение ограничений будет означать разрыв отношений Москвы и Вашингтона.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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Все новости / Политика / Лавров раскрыл информацию о визите сотрудников разведки США в больницу к Навальному
сша лавров навальный
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