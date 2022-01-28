Депутат ГД Бородай иронично ответил на заявление политолога из Украины о «вторжении» РФ

Киев, 28 января. Украина усиленно занимает оборонительные позиции. «Одобрил» такую подготовку государства к возможным конфликтам депутат Государственной думы Александр Бородай.

Это произошло в эфире программы «Не могу молчать» на телеканале «Царьград». Ведущая Елена Афонина подняла тему Украины и отметила, что сейчас на территории страны проверяют гражданскую оборону и занимаются реанимированием бомбоубежищ.

Тележурналист также показала видео, на котором сотрудники коммунальных служб Львова осваивают карабины в рамках подготовительной кампании населения к участию в обороне.

«От кого обороняться? Конечно, от поляков и венгров, которые хотят захватить Украину. Вы разве не понимаете? Но мы же серьёзно говорим… Естественно, кроме России никто не может хотеть захватить Украину. Поэтому, конечно, от России, — заявил украинский политолог Сергей Запорожский в эфире программы.

Незамедлительно отреагировал на заявление депутат Государственной думы РФ Александр Бородай, умело обставив политолога из Украины.

«Готовятся обороняться? Правильно готовятся. Вопросов нет. Я считаю, что это хорошо», — сказал с иронией парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена совершать агрессивных действий в отношении Украины. Тем не менее, представитель Кремля назвал необходимым концентрацию войск на границе на фоне напряженной ситуации в регионе для обеспечения собственной безопасности.