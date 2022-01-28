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Депутат ГД Бородай иронично ответил на заявление политолога из Украины о «вторжении» РФ

Политика
Депутат ГД Бородай иронично ответил на заявление политолога из Украины о «вторжении» РФ
Новостное агентство «Харьков».  /  Екатерина Чалова

Киев, 28 января. Украина усиленно занимает оборонительные позиции. «Одобрил» такую подготовку государства к возможным конфликтам депутат Государственной думы Александр Бородай.

Это произошло в эфире программы «Не могу молчать» на телеканале «Царьград». Ведущая Елена Афонина подняла тему Украины и отметила, что сейчас на территории страны проверяют гражданскую оборону и занимаются реанимированием бомбоубежищ.

Тележурналист также показала видео, на котором сотрудники коммунальных служб Львова осваивают карабины в рамках подготовительной кампании населения к участию в обороне.

«От кого обороняться? Конечно, от поляков и венгров, которые хотят захватить Украину. Вы разве не понимаете? Но мы же серьёзно говорим… Естественно, кроме России никто не может хотеть захватить Украину. Поэтому, конечно, от России, заявил украинский политолог Сергей Запорожский в эфире программы.

Незамедлительно отреагировал на заявление депутат Государственной думы РФ Александр Бородай, умело обставив политолога из Украины.

«Готовятся обороняться? Правильно готовятся. Вопросов нет. Я считаю, что это хорошо», сказал с иронией парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена совершать агрессивных действий в отношении Украины. Тем не менее, представитель Кремля назвал необходимым концентрацию войск на границе на фоне напряженной ситуации в регионе для обеспечения собственной безопасности.

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украина запорожский бородай
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