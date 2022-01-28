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Имеют полное право: Белоруссия готова противостоять агрессии Запада вместе с Россией
Политика
Имеют полное право: Белоруссия готова противостоять агрессии Запада вместе с Россией
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск имеет все права прийти на помощь Москве в случае военной агрессии западных стран, поэтому заявления президента Белоруссии Александр Лукашенко стоит рассматривать серьезно. Об этом в беседе с ФАН сказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

В своем послании к народу и национальному собранию Александр Лукашенко заявил, что война может случиться в двух случаях: если произойдет нападение на Белоруссию или если военной агрессии подвергнется Россия. Президент РБ особо подчеркнул, что в обоих случаях «абсолютно все встанут на защиту Родины».

Россию и Белоруссию помимо общей истории, культурных ценностей и добрососедских отношений связывает еще и ряд серьезных обязательств, в том числе касающихся военного сотрудничества и вопросов безопасности. Документы и в рамках Союзного государства, и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предполагают взаимную помощь в случае внешней агрессии.

«В любом случае надо понимать, что Россия и Белоруссия — это Союзное государство. К тому же Белоруссия входит в состав ОДКБ и, конечно, в рамках договоренностей не исключается помощь этой страны России с целью обороны границ», — сказал политик.

Депутат Швыткин оценил готовность Белоруссии противостоять агрессии Запада вместе с Россией
Из личного архива Юрия Швыткина /

Швыткин особо подчеркнул, что в данном случае речь не идет о каких-то наступательных операциях со стороны России. Лидер Белоруссии говорил именно о намерении помочь нашей стране в оборонительных действиях в случае агрессии с Запада. Относится к этим словам стоит серьезно, посоветовал эксперт.

«Такие действия вполне допустимы, и президент Лукашенко вправе делать такие заявления. Я поддерживаю такое намерение, но надеюсь все же, что агрессии в сторону нашего государства не будет. К слову, сам устав ОДКБ говорит о том, что при необходимости, если будет угроза какому-либо государству входящему в его состав, другие члены вправе принимать участие в обеспечении оборонной безопасности. Я не исключаю, что и другие участники ОДКБ выразят такую же позицию. По крайне мере, в рамках договоренностей это вполне вероятный сценарий», — считает политик.

В ходе своего послания парламенту Александр Лукашенко заявил о том, что Украину необходимо вернуть в «лоно нашего славянства» на фоне агрессивных действий Запада. Поскольку сейчас украинское государство, по словам лидера республики, превратилось в предмет закулисного торга.

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россия белоруссия лукашенко швыткин
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