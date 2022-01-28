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Apple зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале

  /   Обновлено: 28 января 2022 12:40
Экономика
Apple зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале
pixabay.com

Вашингтон, 28 января. Компания Apple заработала за первый квартал 2022 финансового года 123,9 миллиарда долларов. Выручка корпорации стала рекордной, сообщает ТАСС.

В прошлом квартале прибыль Apple увеличилась почти на 20%, до 34,6 млрд долларов.

«Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и сервисов за всю историю», — заявил глава корпорации Тим Кук.

Самым продаваемым продуктом Apple стал iPhone. Доход от его реализации увеличился на 9%, до 71,6 млрд долларов. Благодаря продажам компьютеров семейства Mac компания заработала 10,8 млрд долларов. iPad был менее популярен, его продажи упали на 14%, до 7,2 млрд долларов.

Apple лидирует на рынке планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов и программного обеспечения. Продукция компании пользуется большим спросом в Китае.

В данный момент Apple разрабатывает новый планшет, который будет предназначен для умного дома — с огромной диагональю экрана, мощным процессором и особым программным обеспечением.

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