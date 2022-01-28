Лавров: Киев испугался циничного использования Украины со стороны США

Москва, 28 января. Соединенные Штаты настолько цинично начали использовать Украину, что даже Киев этого испугался. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью представителям радиостанций.

Глава МИД напомнил, что Вашингтон на переговорах с Москвой исключил вхождение США в «нормандский формат». В то же время Белый дом выразил готовность оказать помощь в урегулировании ситуации на Украине.

Сергей Лавров ранее прокомментировал возможность признания Луганской и Донецкой народных республик. По словам дипломата, признание республик Донбасса со стороны России будет противоречить Минским соглашениям.