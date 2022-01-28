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Бета-версия iOS 15.4 получила функцию распознавания лица в маске

Технологии
Бета-версия iOS 15.4 получила функцию распознавания лица в маске
Prt Scr youtube.com  /  Apple

Сан-Франциско, 28 января. Корпорация Apple предположительно работает над функцией распознавания лица в маске с помощью Face ID. Соответствующее обновление может ждать пользователей iPhone после выхода iOS 15.4.

Приблизительно с начала пандемии пользователи смартфонов Apple, которые разблокируются при помощи сканировании лица, столкнулись с проблемой распознавания при ношении маски. Владельцам iPhone с Face ID приходилось снимать защитное средство или вводить код. Частично эта проблема была решена в iOS 14.5, после выхода которой появилась возможность разблокировать устройство при помощи Apple Watch.

Однако не все пользователи смартфонов корпорации из Купертино владеют еще и часами. В результате Apple добавила функцию распознавания лица в маске в бета-версию iOS 15.4, передает сайт MacRumors.

Согласно описанию, после обновления iPhone будет разблокироваться, считывая «уникальные черты вокруг глаз». В меню появится переключатель «Использовать Face ID с маской», а также пункт «Добавить очки».

Бета-версия iOS 15.4 получила функцию распознавания лица в маске
Prt Scr youtube.com / Brandon Butch

Ранее стало известно, что Apple может добавить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей. Это позволит использовать устройство как терминал для оплаты картой.

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apple iphone face id
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