Певец Данко высказался о скандале в самолете с участием Волочковой

Москва, 28 января. Певец Данко встал на защиту бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой, угодившей в скандал из-за «приспущенной» маски на борту самолета во время перелета с Мальдив в Москву.

Ситуация, в которую попала танцовщица, вызвала у артиста только возмущение. Он не понимает, почему на балерину набросились из-за маски, когда многие сидящие в самолете неправильно носили средство индивидуальной защиты.

«Это позор, когда 20 человек полиции ведут бедную девочку! Да и на видео, которые попали в интернет видно, что многие пассажиры на борту были без масок, но почем-то унизили именно Анастасию!» — заявил Данко в интервью «Собеседнику».

Однако артист не в восторге от эпатажного поведения танцовщицы. По его мнению, звезда дискредитирует Большой театр, в котором прослужила несколько лет, и сам балет.

Анастасия Волочкова нередко негативно отзывается о Большом театре, с которым конфликтует несколько лет. По ее словам, танцовщицы в театре подвергаются насилию в подростковом возрасте.