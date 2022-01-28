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Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан»

  /   Обновлено: 28 января 2022 12:35
Политика
Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 28 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал председателем правящей партии республики «Нур Отан», сообщает пресс-служба главы государства.

Кандидатуру Токаева на эту должность предложил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Действующий глава государства был избран на пост председателя «Нур Отана» по результатам голосования участников внеочередного XXI съезда партии.

«Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан"», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как стало известно ранее, бывший сенатор Нурлан Абдиров возглавил Центральную избирательную комиссию Казахстана. Соответствующий указ о назначении подписал Токаев.

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Казахстан президент токаев нур отан
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