Житель Омской области прострелил себе руку во время ремонта винтовки

Омск, 28 января. Омские полицейские проводят проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего с жителем Исилькульского района.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, 18-летний парень ремонтировал пневматическую винтовку у себя дома. При этом он пренебрег соблюдением правил безопасности и не проверил, заряжено ли оружие. В итоге произошел выстрел. Пострадавший был госпитализирован с травмой кисти левой руки. Расследование инцидента продолжается, сообщает «Омск-Информ».

Ранее ФАН сообщал о несчастном случае в Подмосковье, когда полковник МВД РФ случайно выстрелил в голову супруги из травматического пистолета, чисткой которого занимался. По словам потерпевшей, она просто находилась рядом и никаких претензий к мужу не имеет.