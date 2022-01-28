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Житель Омской области прострелил себе руку во время ремонта винтовки
Происшествия
Житель Омской области прострелил себе руку во время ремонта винтовки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Омск, 28 января. Омские полицейские проводят проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего с жителем Исилькульского района.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, 18-летний парень ремонтировал пневматическую винтовку у себя дома. При этом он пренебрег соблюдением правил безопасности и не проверил, заряжено ли оружие. В итоге произошел выстрел. Пострадавший был госпитализирован с травмой кисти левой руки. Расследование инцидента продолжается, сообщает «Омск-Информ».

Ранее ФАН сообщал о несчастном случае в Подмосковье, когда полковник МВД РФ случайно выстрелил в голову супруги из травматического пистолета, чисткой которого занимался. По словам потерпевшей, она просто находилась рядом и никаких претензий к мужу не имеет.

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травма винтовка выстрел
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