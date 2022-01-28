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Школьница из Екатеринбурга — обладательница самой длинной косы в России

Общество
Школьница из Екатеринбурга — обладательница самой длинной косы в России
ОТВ - Екатеринбург  / 

Екатеринбург, 28 января. Маша Дворникова из Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России как обладательница самой длинной косы. Длина волос девочки 125 сантиметров. Из-за них ее сравнивают со сказочной героиней. В свои восемь лет она обладает самыми длинными волосами в своей возрастной категории, сообщает сайт «ОТВ — Екатеринбург».

По словам Машиной мамы, уход за косой-рекордсменкой особых хлопот не доставляет. С объемом и длиной они справляются легко, вот только процесс сушки занимает около пяти часов. Мыть волосы Маше помогает мама. Волосы Маши вызывают восхищение не только у случайных прохожих, но и у представителей индустрии красоты. В одном из известных салонов их оценили в кругленькую сумму. Но Маша не согласна расстаться с волосами ни за какие деньги. Она хочет отращивать их дальше и ставить новые рекорды.

Ранее ФАН рассказывал о необычном перформансе артистки Цирка ужасов из Великобритании. Она отбуксировала автомобиль, используя вместо троса собственные волосы.

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