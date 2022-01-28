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Американский пользователь Reddit предупредил сограждан об апокалипсисе в США

Политика
Американский пользователь Reddit предупредил сограждан об апокалипсисе в США
pixabay.com

Вашингтон, 28 января. США погрязли в нищете и находятся на грани краха, написал американский пользователь сайта Reddit.

На территории Соединенных Штатов находится большое количество бездомных, многим американцам с трудом удается не оказаться за чертой бедности. Об этом в своем посте рассказал пользователь Reddit под ником aintwork.

Житель США не только пожаловался на свое финансовое неблагополучие, но и разрушил миф об американской мечте. Он поведал о том, что его сограждан душат баснословные цены на жилье и товары.

Горькая исповедь американца всколыхнула соцсети. Другие пользователи Reddit начали высказываться о неутешительной ситуации в Соединенных Штатах. Они сравнили обстановку в родной стране с апокалипсисом, который будет выражен в снижении уровня жизни.

Американский пользователь Reddit предупредил сограждан об апокалипсисе в США
pixabay.com /

«Развал уже начался. Это не будет похоже на ядерный апокалипсис - Армагеддон, а скорее на то, что начало — это конец комфорта, когда-то обычные вещи станут роскошью» , — написал один из них.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек увеличение зарплат у россиян после краха США и НАТО. По словам политика, исход противостояния РФ и Запада станет для граждан страны поворотной точкой.

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