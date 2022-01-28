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От размещения флота до ракет: почему США испугались присутствия России на Кубе
Политика
От размещения флота до ракет: почему США испугались присутствия России на Кубе
Федеральное агентство новостей  / 

Россия может создать на территории Кубы пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Об этом ФАН рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

Присутствие России на Кубе

Соединенные Штаты быстро ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, если увидят движение в этом направлении, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

От размещения флота до ракет: почему США испугались присутствия России на Кубе
state.gov / U.S. Department of State

«Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным», — заявил Прайс, комментируя возможность военного присутствия РФ на Кубе в ответ на расширение военного присутствия западных стран.

От размещения флота до ракет

Как отметил Юрий Лямин, сложно предугадывать, как ответят стороны, так как действия России и США будут во многом зависеть от дальнейших шагов друг друга. Взять то же возможное размещение российских сил на Кубе как один из возможных ответов РФ на дальнейшее усиление военной угрозы со стороны НАТО.

«В случае, если мы решим пойти на этот шаг и договоримся с кубинскими властями по этому поводу, то действия США будут явно варьироваться в зависимости от того, что мы будем размещать на Кубе. На появление там, допустим, пункта материально-технического обеспечения ВМФ России США могут отреагировать в виде каких-нибудь санкций. А вот если мы попытаемся разместить там ракеты, достигающие территории США и прочее, то американская сторона может попытаться и на какие-нибудь более резкие меры пойти», — пояснил Юрий Лямин.

От размещения флота до ракет: почему США испугались присутствия России на Кубе
Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что над решениями Вашингтона сразу зависнет тень Карибского кризиса. Нынешняя американская администрация должна будет всем демонстрировать, что она не менее решительна, чем администрация президента Кеннеди в начале 1960-х.

«Мы пока еще не на грани военного кризиса, но мы к этой грани приближаемся», — заключил Юрий Лямин.

Еще в конце 2021 года РФ опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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