Из США высылают афганских дипломатов, отказавшихся от своего правительства

Стратеги Вашингтона думают только о выгоде — судьбы людей для них ничего не значат. Из США выставляют афганских дипломатов, потому что они уже «отработанный материал». Такую позицию в беседе с ФАН высказал российский политолог Семен Багдасаров.

США закроют посольство Афганистана в Вашингтоне и все консульские отделы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Афганские дипломаты будут лишены дипломатического иммунитета. Ранее сотрудники посольства Афганистана в США отказались признать новое правительство на родине и отреклись от какого-либо сотрудничества с этими властями.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что ничего удивительного в поведении американских чиновников нет. Им, по его убеждению, «чуждо милосердие» и какие-либо условности, даже если идет вопрос о жизни и смерти тех, кто пытался им угодить.

«Это голый рационализм, афганские дипломаты больше не нужны Вашингтону. Их выбрасывают из страны, несмотря на то, что они отреклись от новых властей Афганистана в угоду США. Возможно, Соединенным Штатам зачем-то понадобились талибы («Талибан»1 — террористическое движение, запрещенное в России. — Прим. ФАН), и они решили начать новую игру», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии предположил, что теперь афганские дипломаты, скорее всего, будут вместе со своими семьями просить в какой-нибудь стране политического убежища, ведь дома к ним отнесутся как к изменникам, в лучшем случае их ждет тюрьма. Багдасаров обратил внимание, что эта история — далеко не первое предупреждение для тех, кто надеется, что с США можно сотрудничать. Вашингтон использует партнеров и выбрасывает, если те не могут больше ничем услужить.

Ранее ФАН объяснил, почему США просто так не уйдут из Сирии. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, Штаты крадут нефть у суверенного государства и хотят продолжать свою политику дальше.

1 Организация запрещена на территории РФ.