Российских операторов связи стало меньше в 2021 году

Москва, 28 января. Количество операторов связи в России сократилось на 5% за истекший год, сообщает РБК.

В России существует резерв универсального обслуживания, или специальный фонд, куда все без исключения операторы вносят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. В прошлом году резерв пополнился на 15,108 млрд рублей, что на 0,8% или 122 млн рублей меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году 5,3 тысячи операторов внесли взносы в фонд. В позапрошлом году — 5,6 тысячи операторов. Общее количество компаний, отчислявших проценты от выручки, сократилось на 5%.

По оценкам экспертов, сокращение количества операторов связано с тем, что рынок переходит под контроль более крупных игроков — 80% приходится на пять крупнейших компаний отрасли. Видимых причин для сокращения поступлений в резерв универсального обслуживания нет, потому что объем телекоммуникационного рынка в прошлом году вырос на 3,2% и достиг 1,8 трлн рублей.

Российские операторы сотовой связи отказались от тарифов с безлимитным интернетом, которым пользовались около 30% абонентов.