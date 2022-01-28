Медведев заявил, что переходить к четырехдневке в России нужно с сохранением зарплаты

Москва, 28 января. Переходить к четырехдневной рабочей неделе в России нужно с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Никто не говорит о том, что четырехдневка должна сопровождаться снижением заработной платы. За четыре трудовых дня нужно получать столько же, сколько на данный момент за пять, подчеркнул Медведев в интервью российским СМИ.

«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах», — отметил зампред Совбеза РФ.

Эксперимент по переводу компаний на четырехдневную рабочую неделю запустят в Великобритании. Проект осуществят специалисты ряда аналитических фирм и ученых Оксфордского и Кембриджского университетов.