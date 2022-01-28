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Астрологи составили список лучших мам по знаку зодиака

Общество
Астрологи составили список лучших мам по знаку зодиака
pexels.com  /  Elina Fairytale

Москва, 28 января. Материнский инстинкт у всех женщин развит по-разному. Астрологи составили топ-3 лучших мам по знаку зодиака.

Женщины-Рыбы любят детей всей душой. Они выделяют особенные черты своего ребенка, занимаются его всесторонним развитием. Все устремления мам-Рыб направлены на взращивание сильной и открытой личности.

Тельцы во всех отношениях идеальные мамы. Они терпеливы, на все готовы ради своего чада. Мамы-Тельцы окружают ребенка любовью и заботой, но не давят их сверхконтролем. Они прилагают много сил, чтобы воспитать независимых и свободолюбивых личностей.

Астрологи составили список лучших мам по знаку зодиака
Невские Новости /

Мамы-Раки видят в детях смысл жизни, материнство они считают своей главной миссией. Порой Раки перегибают палку, чрезмерно опекая детей. Но это не мешает их отпрыскам расти счастливыми.

Февраль для представителей некоторых знаков зодиака может стать совершенно особенным временем, когда возможны большие перемены. Таким прогнозом поделился астролог Павел Глоба. Наступление февраля уже не за горами, как и белая полоса, которую сулит этот месяц людям, родившимся под определенным созвездием.

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