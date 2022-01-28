Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи

Москва, 28 января. Мистический праздник День колдуньи отмечается по народному календарю 28 января. Московская ведьма Алена Полынь сообщила основные правила времяпрепровождения в эту пятницу.

Колдунья рассказала, что в этот день обязательно следует задобрить домового. Мистическое существо особенно любит угощаться сладкими пирогами и конфетами. Московская ведьма рекомендовала оставить их на столе на ночь. К утру сладость не исчезнет, но будет «обесточена». Ее необходимо вынести из дома и положить под дерево.

«Еще домовые любят цветные пуговицы. Если на холодильник в жестяной коробке из-под чая поставить горсть разноцветных пуговичек, жизнь в доме наладится!» — передает слова Алены Полынь «Вечерняя Москва».

Алена рассказала, что чаще всего к ней обращаются для обретения любви. В большинстве случаев приходят девушки, чтобы найти себе мужа. Московская ведьма поведала, что помочь в поисках она может с помощью ритуала, который помогает исполнить желание в срок от пары недель до двух месяцев.

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В народе верили, что в день Игнатия нельзя убираться, чтобы не злить домового. Также не разрешалось печь, потому что это могло привести к ссоре в семье. Запрещалось шить и вязать — это могло запутать судьбу.