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Украинские политики выбрали неожиданное направление для бегства в случае конфликта
Политика
Украинские политики выбрали неожиданное направление для бегства в случае конфликта
Федеральное агентство новостей  / 

Чиновники и политики, которые громче всего заявляют о готовности развязать войну, в случае ее начала первыми побегут из Украины. Об этом заявил украинский экономист, политический эксперт Андрей Головачев.

Сегодня на Украине различные политические силы и чиновники разгоняют информационную кампанию по поводу якобы скорого начала войны, считает специалист. По его мнению, чиновники, которые раскачивают лодку, уже выбрали неожиданное направление для бегства в случае конфликта. Это, по его словам, страны Запада, где некоторые украинские политики уже успели приобрести недвижимость, куда перевели свои деньги и перевезли детей.

«Что меня смущает? Меня смущает то, что все лидеры так называемой «партии войны» уже давно вывезли и легализовали на Западе наворованные капиталы, приобрели недвижимость, обустроили детей, зачастую имеют второе гражданство, а теперь произносят пламенные речи», — написал он на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Украинский эксперт выразил уверенность, что если киевские власти развяжут новый виток конфликта на Донбассе, то все так и произойдет — многие чиновники побегут на Запад.

«Впрочем, история уже ни раз доказала, что те, кто громче всех пафосно и показательно на публику высыпает патриотические кирпичи, первыми же и сбегают из страны. Уверен, что так будет и на этот раз», — резюмировал свою позицию Андрей Головачев.

Украинский социолог и публицист Евгений Копатько ранее рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о действиях Великобритании по усилению конфронтации на востоке Украины и объяснил, почему не верит в результативность предстоящего саммита стран «нормандской четверки».

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украина бегство головачев
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