Крупнейший памятник каменного века обнаружили на Южном Урале

Челябинск, 28 января. Ученые ЧелГУ обнаружили вероятное расположение одного из крупнейших на Урале археологических памятников каменного века. В долине реки Синташта еще ранее было обнаружено множество древних артефактов времен Аркаима. А теперь найдено новое древнее поселение вблизи поселка Андреевский, сообщает издание «Южноуральская панорама».

«В ходе осмотра памятника были найдены не только керамика и кости животных, но и сделана очень редкая находка — часть литейной формы, которая предназначалась для изготовления украшений», — рассказала директор центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Объединив данные научных изысканий и археологических исследований разных лет, челябинские ученые высказали гипотезу о том, что они имеют дело с одним поликультурным археологическим объектом — огромной площадкой, которую осваивало древнее население эпох мезолита — неолита. В таком случае данный объект является крупнейшим памятником каменного века на Урале.

Ранее ФАН рассказывал о редкой находке на севере Германии. Археологи обнаружили гробницу возрастом более 5000 лет.