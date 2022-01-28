Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания

Кейптаун, 28 января. Бывшая ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с поклонниками способом загадывания желаний. Она представила короткую инструкцию для своих фолловеров.

Весь январь певица путешествовала по разным уголкам планеты. И недавно добралась до ЮАР. Она отправилась на мыс Доброй Надежды и загадала там заветное желание. Она показала поклонникам на своей странице в Instagram, как правильно это делать.

«Есть такая примета, загадывать желание и строить маленькие башенки из камней на мысе Доброй Надежды. Когда океаном смоется все, твое желание исполнится», — написала 36-летняя артистка, сопроводив пост несколькими кадрами из путешествия.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Что именно загадала исполнительница хитов, неизвестно. Поклонники в свою очередь пожелали артистке быть счастливой. Они также выразили надежду, что у Бузовой все обязательно исполнится.

Певица Ольга Бузова, несмотря на желание создать семью, не собирается рожать ребенка для себя. По словам матери артистки Ирины, главное, чтобы потерпевшая множество неудач на личном фронте дочь была счастлива в новых отношениях.