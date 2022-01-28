Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО

Минск, 28 января. Белорусская оппозиция призвала бы в страну НАТО в случае прихода к власти. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступал с посланием к народу и парламенту. В ходе события он также призвал граждан к единству. По его словам, только монолитное государство способно противостоять нападкам извне. Лукашенко отметил, что оппозиция могла призвать в страну НАТО в случае прихода к власти.

«Они были на низком старте», — подчеркнул президент.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск готов начать военные действия в случае прямой агрессии против республики или России. По его словам, Белоруссия долгое время боролась за независимость, а теперь ее необходимо защищать.