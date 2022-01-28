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Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером

Шоу-бизнес
Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
instagram.com  /  @katerinakovalchyk

Москва, 28 января. Избранница резидента Comedy Club Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, вышла в свет с другим мужчиной. Ее заметили на светском мероприятии в компании молодого актера Павла Рассомахина.

Судя по кадрам, опубликованным в Instagram Stories Ковальчук, она посетила закрытую премьеру комедийной мелодрамы «День слепого Валентина». Актриса выбрала для мероприятия черный наряд, состоящий из топа, короткой кожаной юбки, пиджака, ботфортов и маленькой сумочки. Образ возлюбленной Харламова дополнили массивные золотые украшения.

Ковальчук с удовольствием позировала на красной ковровой дорожке, причем не только в одиночестве. Она появилась на публике с Рассомахиным, с которым они мило обнимались и широко улыбались перед объективами камер. Иногда актеры склоняли головы друг к другу под вспышками.

Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
Prt Scr instagram.com / @katerinakovalchyk

Это публичное появление с другим мужчиной является еще одним признаком расставания Харламова и Ковальчук. Хотя пара не объявляла о разрыве, поклонники подозревают, что в их отношениях произошел разлад. На это намекали некоторые посты актрисы в Instagram.

Кроме того, в начале года комик заболел, при этом артистка не поддерживала возлюбленного, а отдыхала за городом. Затем она и вовсе улетела в жаркие края без Харламова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
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