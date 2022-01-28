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Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»

  /   Обновлено: 28 января 2022 13:10
Политика
Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 января. Украину необходимо вернуть в «лоно нашего славянства» на фоне агрессивных действий Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания парламенту.

По словам главы республики, украинское государство превратилось в предмет закулисного торга.

«Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что западные страны пытаются «утопить в крови» российско-украинское братство, поэтому сейчас необходимо сохранить связь между славянскими народами.

«Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства», — подчеркнул лидер.

Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск готов вступить в боевые действия в случае проявления агрессии Запада в отношении России или Белоруссии.

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Все новости / Политика / Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
украина белоруссия лукашенко запад
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