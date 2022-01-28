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Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом

Экономика
Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров сравнил антироссийские санкции США с разрывом отношений между странами, об этом сообщает РИА Новости.

Страны Европы при поддержке США намерены ввести санкции против российских газовых проектов в случае эскалации ситуации с Украиной. По их планам, новые ограничения «серьезно сократят финансирование и передачу технологий» для новых газовых проектов.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и Запад истерично развивают тему российской угрозы.

«Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают», — заявил Лавров

Глава МИД добавил, что он не уверен в том, что США заинтересованы в разрыве отношений.

Президент США Джо Байден допустил возможное введение санкций против президента России Владимира Путина в случае конфликта вокруг Украины. Сенатор Сергей Цеков считает, что угрозы санкциями против российского президента показывают, что Соединенные Штаты не хотят иметь с Москвой никаких дел. Политическая верхушка США ни дня не может прожить без ограничений в адрес какой-либо страны.

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