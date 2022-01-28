Геннадий Онищенко прокомментировал «дело врачей» о гибели трех петербуржцев после гастроскопии

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал трагедию в Санкт-Петербурге, где после рутинной процедуры гастроскопии скончались три пациента, еще трое попали в реанимацию, а общее число пострадавших превысило 20 человек. В пятницу стало известно, что в Петербурге задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1, медучреждения, где скончались пациенты.

О гибели трех петербуржцев стало известно 26 января. Известно, что среди погибших — мужчина 42 лет, 60-летняя женщина и еще один человек. Трое пострадавших находятся в реанимации.

По факту трагедии главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу первоначально возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Позже выяснилось, что причиной гибели пациентов могло стать отравление солями бария. Как правило, для гастроскопии в качестве контрастного вещества, которое пьет перед процедурой пациент, используется безвредный сульфат бария. Однако, по версии «Известий», в клинике мог использоваться препарат с содержанием опасных водорастворимых солей бария. Издание даже называет компанию, которая, предположительно, могла поставлять в диагностический центр разновидность бария, который используется только в производственных целях.

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Комментируя эту трагедию, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко попросил не устраивать новое «дело врачей» и заступился за медиков, которые проводили исследование. По мнению Онищенко, ни медсестра, ни врач-рентгенолог не могли знать, откуда в клинике появился препарат, который был предложен пациентам перед исследованием желудка.

«Это, конечно, трагедия, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Чтобы три человека умерли после гастроскопии — сколько лет работаю в здравоохранении, но о таком никогда не слышал! Не думаю, что тут есть вина врача-рентгенолога, который делал гастроскопию. Барий всегда применялся как контрастное вещество. Но врач же его не из дома принес! Так что нужно разбираться, выяснять, откуда были поставки бария. В то, что здесь мог изначально быть злой умысел, я не верю».

По мнению Онищенко, роковую роль могла сыграть ошибка при закупках или просто случайность.

«Допустим, бывает, что медицинские препараты закупаются централизованно, а как у вас в Петербурге это происходит, — не знаю, — отметил он. — Раньше клиники годами покупали препараты у одних и тех же поставщиков, все друг друга знали. А сейчас, насколько я знаю, — главный критерий — это цена, чем дешевле, тем лучше».

Такой подход не кажется Геннадию Онищенко оптимальным.

«Так что надо подождать результатов расследования, единственное, за что я ратую: пощадите медицину, пощадите врачей! Думаю, тут дело не в них», — призвал Геннадий Онищенко.

В Следственном комитете сообщили, что общее число пострадавших во время диагностических процедур в петербургской клинике превышает два десятка человек. В настоящее время уголовное дело переквалифицировано по более тяжелой статье.