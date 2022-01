Сиомара Кастро приняла присягу в качестве первой женщины-президента Гондураса

27 января Сиомара Кастро приняла присягу в качестве первой женщины-президенты Гондураса, заняв должность на фоне углубляющегося законодательного кризиса и других проблем в центральноамериканской стране.

62-летняя Кастро от левой «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) одержала историческую победу на выборах 28 ноября, положить конец правлению консервативной Национальной партии.

Новоизбранная президент приняла присягу в ходе торжественной церемонии на национальном стадионе в Тегусигальпе, столице Гондураса. Тысячи жителей развевали флаги страны, танцуя и выкрикивая лозунги. На мероприятии присутствовали около 80 международных делегаций, подчеркивая историческую значимость этого дня.

В своей инаугурационной речи Кастро обещала пресечь коррупцию и неравенство, усугубившиеся при предыдущей администрации, а также ликвидировать бедность, ставшей причиной массового оттока гондурасцев на север, к США.

Гондурас страдает от проблем безработицы, непрекращающегося насилия, коррупции, а также слабых систем здравоохранения и образования — именно с этими трудностями Кастро обещала бороться во время своего президентского срока.

Накануне инаугурации Кастро страну охватил новый законодательной кризис касательно того, кто будет возглавлять новый конгресс. Противостояние двух парламентских групп внутри Libre может стать причиной политического паралича, когда Кастро нужно немедленно приступить к работе для урегулирования проблем.

Изначально, согласно договоренности с Libre, во главу конгресса должен был встать Луис Редондо, однако из-за отсутствия 20 депутатов от партии Кастро поддержку получил Хорхе Каликс. По словам президента, 20 членов коалиции «предали политическую организацию» и хотят сделать председателем законодательного органа уходящего президента Хуана Орландо Эрнандеса.

Несмотря на то, что Редондо в итоге получил кворум, около 70 депутатов настаивают на кандидатуре Каликса. В попытке разрешить кризис 26 января Кастро предложила Каликсу получить одну из ролей в своем кабинете министров. На данный момент ситуация неопределенная и скорее всего получит развитие в следующие дни после инаугурации.

Сиомара Кастро одержала победу в результате третьей попытки баллотироваться в президенты. Прежде она была первой леди во время правления своего супруга Мануэля Селайи, который был свергнут после военного переворота в 2009 году.

За несколько часов до инаугурации Кастро опубликовала на странице в Twitter состав своего кабинета министров в рамках «проекта по восстановлению Гондураса». Главой МИД станет Эдуардо Энрике Рейна, занимавший посты замминистра иностранных дел и личного секретаря Селайи.

Министром безопасности был назначен бывший глава Национальной полиции Рамон Сабильон, который пять лет находился в изгнании из Гондураса.

Новым министром финансов будет бывшая советница Национального избирательного совета Рикси Монкада.

Главой Центробанка выдвинута экономист Ребека Сантос, которая являлась министром финансов при Селайи.

Бывший генпрокурор и министр обороны при супруге Кастро Анхель Эдмундо Орельяна займет пост секретаря по вопросам прозрачности и борьбы с коррупцией.

Новым главой минобороны станет племянник Мануэля Селайи адвокат Хосе Мануэль Селайя.

Министром здравоохранения назначен Хосе Мануэль Матеу, до этого занимавший пост заместителя.

Наконец, один из четырех сыновей Сиомары Кастро Эктор Селайя станет личным секретарем президента.

Кроме того, были назначены новые министры связи Ильвис Альварадо, развития и социальной инклюзивности — Хосе Карлос Кардона, природных ресурсов — Лаки Медина, экономического развития — Педро Баркеро.

Согласно заявлениям нового президента, администрация Кастро нацелена на создание политической системы, обеспечивающей граждан возможностью влиять на решения государства путем прямых механизмов, а также плебисцитами, референдумами и консультаций с гражданами.

Новая глава стремится гарантировать защиту всех прав человека, а также независимости и справедливости судебной власти для достойной жизни населения.

Больше всего средств будут направляться на решение проблем с образованием, здравоохранением, жилищным строительством, созданием рабочих мест, безопасностью.

В системе здравоохранения Кастро намерена ликвидировать любые сборы в больницах и медицинских центрах, а также закупить достаточно медикаментов и оборудования для всей страны. Одним из приоритетов станет вакцинация населения от коронавируса.

Другим важным вопросом является сокращение безработицы путем создания 200 тысяч рабочих мест за два года, что приведет также к ликвидации голода и сокращению миграции.

Кастро планирует пересмотреть внешний долг с целью урегулировать финансы и гарантировать благоприятные условия для инвестиций в Гондурасе.

Еще один пункт программы Кастро сфокусирован на женщинах и детях. Президент намерена создать фонд для развития предпринимательства, стимулирования экономической деятельности на уровне общин, увеличения минимальной зарплаты с целью улучшения жизни всех семей.

Для борьбы с коррупцией Сиомара Кастро сформирует при содействии ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью и коррупцией в Гондурасе (Cicih). Данный орган разработает Уголовный кодекс взамен Кодекса законов о коррупции.

Кроме того, в ходе предвыборной кампании Сиомара Кастро предложила декриминализировать аборты в случае изнасилования, аномального развития плода, угрозы здоровью и жизни матери. Такое заявление вызвало волну критики в консервативной стране, где полностью запрещено прерывание беременности.

Проблема массового оттока людей из Гондураса на южную границу США стала причиной одного из крупнейших миграционных кризисов за последние десятилетия. Именно поэтому вице-президент США Камала Харрис стремится укрепить отношения со страной в надежде найти способ устранения коренных причин миграции из Центральной Америки.

Американские власти полностью поддержали правительство Кастро. Однако потенциальным поводом для напряженности стал тот факт, что главы соседних Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа не посетили церемонию инаугурации Сиомары Кастро.

Our relationship with Honduras is an important one. Today I met with President Xiomara Castro to discuss deepening our cooperation across a broad range of issues, including addressing the root causes of migration, combatting corruption, and expanding economic opportunity. pic.twitter.com/fGBfHSWqSs