Сиомара Кастро приняла присягу в качестве первой женщины-президента Гондураса

27 января Сиомара Кастро приняла присягу в качестве первой женщины-президенты Гондураса, заняв должность на фоне углубляющегося законодательного кризиса и других проблем в центральноамериканской стране.

62-летняя Кастро от левой «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) одержала историческую победу на выборах 28 ноября, положить конец правлению консервативной Национальной партии.

Dios y el pueblo me concedieron el honor de dirigir los destinos de nuestra nación. Con humildad y firmeza asumo este compromiso. Esta presidenta no va a doblegarse ante intereses particulares y siempre tendrá presente porqué su pueblo la eligió. pic.twitter.com/RslJcYSyb7 — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Новоизбранная президент приняла присягу в ходе торжественной церемонии на национальном стадионе в Тегусигальпе, столице Гондураса. Тысячи жителей развевали флаги страны, танцуя и выкрикивая лозунги. На мероприятии присутствовали около 80 международных делегаций, подчеркивая историческую значимость этого дня.

В своей инаугурационной речи Кастро обещала пресечь коррупцию и неравенство, усугубившиеся при предыдущей администрации, а также ликвидировать бедность, ставшей причиной массового оттока гондурасцев на север, к США.

«Экономическая катастрофа, с которой мне предстоит разбираться, не имеет прецедентов в истории нашей страны. Мое правительство не продолжит грабить население, из-за чего поколения молодых людей не могут оплатить свои долги», — добавила глава государства.

Гондурас страдает от проблем безработицы, непрекращающегося насилия, коррупции, а также слабых систем здравоохранения и образования — именно с этими трудностями Кастро обещала бороться во время своего президентского срока.

Федеральное агентство новостей /

Кризис в конгрессе

Накануне инаугурации Кастро страну охватил новый законодательной кризис касательно того, кто будет возглавлять новый конгресс. Противостояние двух парламентских групп внутри Libre может стать причиной политического паралича, когда Кастро нужно немедленно приступить к работе для урегулирования проблем.

Luis Redondo Presidente do Congresso Nacional coloca a faixa presidencial em Xiomara Castro Presidente de Honduras 22-26 pic.twitter.com/wsQgRQwetP — Revista Pátria Grande (@RePatriaGrande) January 27, 2022

Изначально, согласно договоренности с Libre, во главу конгресса должен был встать Луис Редондо, однако из-за отсутствия 20 депутатов от партии Кастро поддержку получил Хорхе Каликс. По словам президента, 20 членов коалиции «предали политическую организацию» и хотят сделать председателем законодательного органа уходящего президента Хуана Орландо Эрнандеса.

Несмотря на то, что Редондо в итоге получил кворум, около 70 депутатов настаивают на кандидатуре Каликса. В попытке разрешить кризис 26 января Кастро предложила Каликсу получить одну из ролей в своем кабинете министров. На данный момент ситуация неопределенная и скорее всего получит развитие в следующие дни после инаугурации.

Кабинет министров Кастро

Сиомара Кастро одержала победу в результате третьей попытки баллотироваться в президенты. Прежде она была первой леди во время правления своего супруга Мануэля Селайи, который был свергнут после военного переворота в 2009 году.

Федеральное агентство новостей /

За несколько часов до инаугурации Кастро опубликовала на странице в Twitter состав своего кабинета министров в рамках «проекта по восстановлению Гондураса». Главой МИД станет Эдуардо Энрике Рейна, занимавший посты замминистра иностранных дел и личного секретаря Селайи.

Министром безопасности был назначен бывший глава Национальной полиции Рамон Сабильон, который пять лет находился в изгнании из Гондураса.

Новым министром финансов будет бывшая советница Национального избирательного совета Рикси Монкада.

Secretaria de Finanzas: Rixi Moncada pic.twitter.com/hFdDzhRbBo — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Главой Центробанка выдвинута экономист Ребека Сантос, которая являлась министром финансов при Селайи.

Бывший генпрокурор и министр обороны при супруге Кастро Анхель Эдмундо Орельяна займет пост секретаря по вопросам прозрачности и борьбы с коррупцией.

Presidenta del Banco Central: Rebeca Santos pic.twitter.com/PVYCWsjrx8 — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Новым главой минобороны станет племянник Мануэля Селайи адвокат Хосе Мануэль Селайя.

Министром здравоохранения назначен Хосе Мануэль Матеу, до этого занимавший пост заместителя.

Secretario de Defensa: José Manuel Zelaya Rosales pic.twitter.com/xmHKFoFV95 — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Наконец, один из четырех сыновей Сиомары Кастро Эктор Селайя станет личным секретарем президента.

Кроме того, были назначены новые министры связи Ильвис Альварадо, развития и социальной инклюзивности — Хосе Карлос Кардона, природных ресурсов — Лаки Медина, экономического развития — Педро Баркеро.

Цели правительства Кастро

Согласно заявлениям нового президента, администрация Кастро нацелена на создание политической системы, обеспечивающей граждан возможностью влиять на решения государства путем прямых механизмов, а также плебисцитами, референдумами и консультаций с гражданами.

Новая глава стремится гарантировать защиту всех прав человека, а также независимости и справедливости судебной власти для достойной жизни населения.

Anuncio al país parte del equipo de mujeres y hombres que me acompañarán en el proyecto de refundación de Honduras. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

Больше всего средств будут направляться на решение проблем с образованием, здравоохранением, жилищным строительством, созданием рабочих мест, безопасностью.

В системе здравоохранения Кастро намерена ликвидировать любые сборы в больницах и медицинских центрах, а также закупить достаточно медикаментов и оборудования для всей страны. Одним из приоритетов станет вакцинация населения от коронавируса.

Другим важным вопросом является сокращение безработицы путем создания 200 тысяч рабочих мест за два года, что приведет также к ликвидации голода и сокращению миграции.

Кастро планирует пересмотреть внешний долг с целью урегулировать финансы и гарантировать благоприятные условия для инвестиций в Гондурасе.

Еще один пункт программы Кастро сфокусирован на женщинах и детях. Президент намерена создать фонд для развития предпринимательства, стимулирования экономической деятельности на уровне общин, увеличения минимальной зарплаты с целью улучшения жизни всех семей.

@Lredondo "Leyes que serán aprobadas en primera legislatura y que requieren mayoría simple";

1️⃣ Ley condena golpe de estado 2009

2️⃣ Tipificar reelección como delito

3️⃣ Comisión ciudadana anticorrupción/instalación de CICIH

4️⃣ Ley anti enriquecimiento de funcionarios

Sigue ⬇️ — Congreso Nacional (@CN_Honduras) January 25, 2022

Для борьбы с коррупцией Сиомара Кастро сформирует при содействии ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью и коррупцией в Гондурасе (Cicih). Данный орган разработает Уголовный кодекс взамен Кодекса законов о коррупции.

Кроме того, в ходе предвыборной кампании Сиомара Кастро предложила декриминализировать аборты в случае изнасилования, аномального развития плода, угрозы здоровью и жизни матери. Такое заявление вызвало волну критики в консервативной стране, где полностью запрещено прерывание беременности.

Вопрос миграции

Проблема массового оттока людей из Гондураса на южную границу США стала причиной одного из крупнейших миграционных кризисов за последние десятилетия. Именно поэтому вице-президент США Камала Харрис стремится укрепить отношения со страной в надежде найти способ устранения коренных причин миграции из Центральной Америки.

Американские власти полностью поддержали правительство Кастро. Однако потенциальным поводом для напряженности стал тот факт, что главы соседних Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа не посетили церемонию инаугурации Сиомары Кастро.

Our relationship with Honduras is an important one. Today I met with President Xiomara Castro to discuss deepening our cooperation across a broad range of issues, including addressing the root causes of migration, combatting corruption, and expanding economic opportunity. pic.twitter.com/fGBfHSWqSs — Vice President Kamala Harris (@VP) January 28, 2022

Вашингтон видит возможности для сотрудничества в таких стратегических для новой главы Гондураса сферах, как борьба с коррупцией и развитие экономики.

Камала Харрис стала первым иностранным политиком, встретившимся с Кастро в ходе личной беседы после приведения к присяге.

«Они обсудили укрепление сотрудничества по таким вопросам, как ликвидация коренных причин миграции, борьба с коррупцией и расширение экономических возможностей», — написано в заявлении Белого дома.

Правительство экс-президента Эрнандеса являлось сложным партнером для США из-за непрекращающейся нелегальной деятельности вокруг главы государства и его семьи. Эрнандес был обвинен американским судом в коррупции и связях с наркоторговцами, однако политик отрицает все обвинения. В прошлом году брат экс-президента Хуан Антонио «Тони» Эрнандес был приговорен к пожизненному заключению за контрабанду запрещенных веществ.

Внешняя политика

Кроме внушающего надежду сотрудничества с США, Сиомаре Кастро удалось также обеспечить крепкую базу для взаимодействия с рядом других стран.

En Casa Presidencial, recibí al vicepresidente de la República de China (Taiwán), Lai Ching-te, quien entregó a Honduras una donación de insumos y dispositivos para la prevención del Covid-19. Agradezco la solidaridad y la disposición de apoyarnos en nuestra agenda de desarrollo. pic.twitter.com/EE1F0g5NI0 — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 28, 2022

Особого внимания заслуживают связи с Тайванем: Гондурас является одним из 14 государств с официальными дипломатическими отношениями с Китайской Республикой. Кастро окончательно отказалась от идеи полностью переключиться на сотрудничество с КНР в ходе своей избирательной кампании. Новоизбранная президент подчеркнула, что благодарна за поддержку Тайваня и надеется на сохранение отношений.

Вице-президент Китайской Республики Уильям Лай присутствовал на церемонии инаугурации Сиомары Кастро в знак поддержки новой главы Гондураса.

Hoy se restablecen las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Honduras pic.twitter.com/yjvWfod2pW — Felix Plasencia (@PlasenciaFelix) January 27, 2022

Еще одним партнером, достойным внимания, является Венесуэла. 27 января министр иностранных дел южноамериканской страны Феликс Пласенсиа объявил о восстановлении дипломатических отношений с Гондурасом. Представители правительств провели первую двустороннюю встречу в день инаугурации Кастро.

Primero quiero darle gracias a Dios, y sobre todo gracias al pueblo hondureño por este respaldo. A partir del 27 de enero del 2022, se escribirá una nueva historia.❤️ pic.twitter.com/qoxCTgIqMN — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 30, 2021

Успешность будущей деятельности Сиомары Кастро будет зависеть не только эффективности принимаемых ею мер, но и от возможности разрешения кризиса в конгрессе, по причине которого президент рискует управлять страной без поддержки своей партии и коалиции.