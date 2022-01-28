Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году

Москва, 28 января. Сразу несколько лунных и солнечных затмений ожидаются в этом году. Подробнее о них рассказала ясновидящая Кажетта.

Частичное солнечное затмение наступит 30 апреля. Под его влияние попадут представители таких знаков зодиака, как Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Ясновидящая Кажетта рекомендует сосредоточиться в это время на финансовых вопросах и на различных начинаниях во всех сферах.

Полное лунное затмение в Скорпионе прогнозируется 16 мая. Под его влиянием окажутся рожденные под такими знаками зодиака, как Телец, Лев, Скорпион и Водолей. В эти дни рекомендуется уделить внимание работе над своей самооценкой, порекомендовала ясновидящая Кажетта.

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Солнечное затмение в Скорпионе произойдет 25 октября. Оно окажет влияние на Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев, Овнов, Раков, Козерогов и Весов. Солнечное затмение в Скорпионе — идеальное время, чтобы понять, что усложняет жизнь человека, считает Кажетта.

Полное лунное затмение в Тельце ожидается 8 ноября. Под его влиянием окажутся Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. В это время лучше подумать о своих потребностях и ценностях.

Российский космонавт Петр Дубров ранее показал снимок лунного затмения, сделанный на МКС. Оно оказалось самым долгим за последние пять лет. На опубликованном снимке можно увидеть, как часть Луны погрузилась в тень Земли.